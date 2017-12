Fahrer (ohne Fahrerlaubnis) flieht vor der Polizei

Ein Autofahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag mitten in der luxemburgischen Hauptstadt vor einer Polizeistreife geflüchtet. Als diese den Mann schließlich festnehmen konnte, konnte der Fahrer keinen Führerschein vorlegen. Red

Gegen 2 Uhr sei eine Patrouille auf dem Boulevard Royal auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden, teilte die luxemburgische Polizei mit. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, floh dieser mit abrupten Abbiegemanövern, ohne auf Blaulicht und Sine zu achten. Im Bahnhofsviertel, an der Kreuzung der Rue de Strasbourg mit der Rue du Fort Wedell, prallte der Wagen gegen die Bordsteinkante und streifte einen abgestellten Wagen. Ab hier flüchtete der Mann zu Fuß, erst einige Straßen weiter konnte die Streife den Flüchtigen festnehmen.

Der Fahrer gab an, seit über zehn Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheines zu sein, er gestand zudem, Alkohol, Marihuana und Kokain konsumiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Urin- sowie Blutentnahme an. Strafanzeige wurde erstellt.