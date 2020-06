Diebstahl in Malbergweich : Fahrer packt fremdes Rad ins Auto

Foto: TV/Klaus Kimmling

Malbergweich (red) Die Polizei sucht den Fahrer eines silberfarbenen Renault Clio, der am Sonntag, 14. Juni, beim Diebstahl eines Fahrrads in Malbergweich beobachtet wurde. Zwischen 9 und 10 Uhr stahl er in der Hauptstraße das Damenrad, das schwarz und pink lackiert ist.

