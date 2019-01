später lesen Unfallflucht Fahrer rast in Bauzaun Teilen

Nach Angaben der Polizeiinspektion Wittlich ist ein unbekannter Fahrer am Freitag, 11. Januar, gegen 17 Uhr auf einem Wirtschaftsweg bei Niederöfflingen verunglückt. Er soll, so vermutet die Polizei, gegen 17 Uhr auf dem Feldweg in Richtung Tankstelle und Autobahn unterwegs gewesen sein, als er in einer Kurve von der fahrbahn abgekommen sein soll und in einen Bauzaun gerast sein soll.