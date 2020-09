Unfall : Fahrer verunglückt auf der A 1 bei Hermeskeil und flüchtet

Hermeskeil Wie die Polizei am Donnerstag, 10. September, mitteilt, soll sich bereits am Donnerstag vor einer Woche, 3. September, ein Verkehrsunfall auf der A 1 bei Hermeskeil ereignet haben, bei dem mehrere Verkehrsschilder beschädigt worden sein sollen.

Der Unfall soll in der Ausfahrt Hermeskeil in Fahrtrichtung Trier passiert sein. Demnach soll der Fahrer nicht dem Verlauf der Ausfahrt gefolgt, sondern in der Rechtskurve geradeaus auf den Grünstreifen gefahren sein, wo er mehrere Verkehrsschilder beschädigt haben soll. Anschließend soll er sich mit seinem Wagen vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Schweich, Telefon 06502-91650, zu melden.