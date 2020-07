Unfallflucht : Fahrer wendet auf B 51 bei Aach und beschädigt entgegenkommendes Auto

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Ein weißes Fahrzeug hat laut Polizei am Mittwoch gegen 8.25 Uhr auf der B 51 in Höhe der Abfahrt zur L 44 (Aach) einen Unfall verursacht und ist weitergefahren. Der Fahrer des unbekannten Wagens hatte auf der B 51 gewendet und dabei ein in Richtung Trier fahrendes Fahrzeug beschädigt.

Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.