Wittlich Der Verursacher des Unfalls flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz des Edeka-Centers in Wittlich ist nach Mitteilung der Polizei am Donnerstag, 25. Februar, zwischen 16.45 und 17.15 Uhr, ein dort geparkter Kia Ceed vermutlich durch einen ein- oder ausparkendes Autos am vorderen rechten Kotflügel beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete.