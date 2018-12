später lesen Auto beschädigt Fahrerflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Hermeskeil FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Ein Auto ist am späten Freitagnachmittag auf dem Parkplatz des Kaufland-Einkaufszentrums in Hermeskeil an ein anderes gestoßen. red