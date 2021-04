Fahrerflucht : Ford Focus in Winterscheid beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ford Focus in Winterscheid beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Winterscheid Die Polizei sucht einen Fahrer, der mit seinem Auto einen schwarzen Ford Focus in Winterscheid beschädigt hat und dann geflüchtet ist.

In der Zeit vom 14.03. auf den 15.03.2021 hat sich in der Hauptstraße in Winterscheid eine Verkehrsunfallflucht abgespielt.