Abgehauen : Fahrerflucht im Prümer Kreuzerweg

Prüm Im Zeitraum zwischen Montag, 28., gegen 19.30 Uhr und Dienstag, 29. Oktober, gegen 10.30 Uhr kam es im Kreuzerweg in Prüm zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein lila Opel Adam, der in den Parkbuchten am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 31 abgestellt war, wurde laut Polizei durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.