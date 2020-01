Blaulicht : Fahrer flieht nach Parkunfall in Prüm

Fahrer flieht nach Parkunfall in Prüm

Prüm Die Polizei sucht einen Autofahrer, der zwischen Donnerstag, 23. Januar, 10.30 Uhr, und Freitag, 24. Januar, 14 Uhr, auf dem Anwohnerparkplatz in der Hahnstraße 5 einen Wagen beschädigte. Der Parkplatz liegt gegenüber dem Kundenparkplatz der dortigen Apotheke.

Hinweise an die Inspektion unter Telefon 06551/9420, oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de