Unfall : Fahrerflucht in der Trierer Ostallee

In der Trierer Ostallee ist nach Angaben der Polizeizwischen Freitag, 6. Dezember, 21 Uhr, und Samstag, 7. Dezember, 15.30 Uhr, ein kleiner Verkehrsunfall passiert.Dabei wurde auf Höhe der Hausnummer 71 A ein in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand abgestellter, silber-grauer BMW am Stoßfänger hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern