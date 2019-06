Fahrerflucht in Wittlich : Fahrer eines weißen Autos gesucht

Wittlich Fahrerflucht in der Römerstraße: Eine Autofahrerin hat ihren Wagen beim Versuch, einem anderen Auto auszuweichen, beschädigt.

Bei einem Unfall am Donnerstag, 13. Juni, ist ein weißer Mercedes beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 9.35 Uhr auf Höhe der Firma Physio Fit Engel vom dortigen Parkplatz ein weißes Auto in die Römerstraße eingebogen und missachtete die Vorfahrt eines auf der Römerstraße fahrenden Mercedes. Die Mercedes-Fahrerin wich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, dem weißen Wagen aus und beschädigte dabei ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand. Der oder die Fahrerin des weißen Fahrzeugs setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Wittlich, Telefon 06571/9260, E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de.