Aus dem Staub gemacht Fahrerflucht nach Kollision auf der B 51

Kurioser Unfall: Am Samstag gegen 21.15 Uhr ist auf der B 51 in der Gemarkung Reuth ein aus Richtung Köln kommender, anthrazitfarbener Geländewagen, vermutlich ein Toyota Landcruiser (Modell J12), mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzuges kollidiert, zwei weitere PKW wurden beschädigt. Nach der Kollision flüchtete der Fahrer des PKW – weiter über die B51 in Richtung Olzheim oder über die L23 in Richtung Reuth. Das Fahrzeug dürfte laut Polizei an der Fahrerseite massiv beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm unter Telefon 06551/9420 oder via E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.