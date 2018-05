Fahrerflucht nach Parkplatzunfall

() In der Wittlicher Innenstadt ist am Donnerstag, 17. Mai, ein Autofahrer geflüchtet, nachdem er einen Unfall verursacht hat.

Ein auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Straße Untere Kordel in Wittlich ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug wurde zwischen 9.30 und 9.50 Uhr vermutlich beim Rangieren von einem anderen Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt.

Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr davon.

Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/926-0, oder per E-Mail an

piwittlich@polizei.rlp.de