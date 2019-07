Blaulicht : Fahrerflucht nach Parkunfall

Zemmer Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf dem Edeka-Parkplatz in Zemmer. Dort wurde ein Opel Corsa beschädigt.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte eine 69-jährige Fahrerin ihren Opel Corsa am Samstag von 16.55 bis 17.05 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Zemmer geparkt. Als sie zurück zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass der Wagen am linken vorderen Radkasten einen Schaden hatte.