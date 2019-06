Polizei : Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen

Daun Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch zwischen zwischen 17.30 und 18.10 Uhr ein Auto beschädigt und ist weiter gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei ist der Fahrer vermutlich beim Rangieren gegen den Wagen, der auf dem Parkplatz am Gemündener Maar in Daun abgestellt war, im Bereich der hinteren Stoßstange gefahren.