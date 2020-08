Polizei : Fahrerflucht – rotes Auto beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Ein roter Wagen der Marke Mitsubishi wurde am Donnerstagnachmittag etwa zwischen 15 und 16 Uhr in Bitburg beschädigt. Wie die Polizei weiter meldet, hatte die Fahrerin das Auto auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Saarstraße geparkt.

Unmittelbar vor dem beschädigten Wagen habe sich eine weitere Parklücke befunbden. Die Polizei geht davon aus, dass dort jemand rückwärts eingeparkt hat und mit seinem Fahrzeugheck gegen die Fahrzeugfront des Mitsubishi gestoßen ist. Der oder die Verursacher/in entfernte sich laut Polizei anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizei in Bitburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06561/96850.

(red)