Blaulicht : Unfälle mit mehr als 60.000 Euro Schaden - 38-Jährige stößt in Bitburg gegen mehrere Autos

Unfälle mit mehr als 60.000 Euro Schaden - 38-Jährige stößt in Bitburg gegen mehrere Autos

Bitburg In der Nacht auf Neujahr kam es in Bitburg zu einem größeren Unfall. Eine Fahrerin stieß beim Ausparken gegen zwei andere Autos – mit gravierenden Folgen.

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es in Bitburg am Samstag, 1. Januar. Das meldet die Polizeidirektion Wittlich am Montag.