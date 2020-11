Salmtal Wer hat am Sonntag etwas Verdächtiges am Bahnhof Salmtal gesehen?

Die Polizei sucht nach dem Dieb, der am Sonntag, 15. November, zwischen 12.40 und 21 Uhr am Bahnhof in Salmtal ein Fahrrad gestohlen hat. Das zum Treckingrad umgebaute Rennrad ist blau-grau und war an einem Fahrradständer abgestellt.