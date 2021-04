Zeugen gesucht : Unbekannte werfen Fahrrad an der Baldenau in den Burggraben

Unbekannte werfen Fahrrad an der Baldenau in den Burggraben

Hundheim Unbekannte warfen das Rad in den Burggraben. Der dadurch entstandene Schaden ist nicht unerheblich.

Ein Fahrrad, das zwischen dem 10. und 14. April an der Burgruine Baldenau in Morbach-Hundheim abgestellt wurde, ist von Unbekannten in den wasserführenden Burggraben geworfen und hierbei beschädigt worden.Das teilte die Polizei jetzt mit. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blau-rotes Mountainbike, das am Geländer der Burgruine, mit einem Fahrradschloss gesichert, stand. Nachdem das Fahrrad von dem Eigentümer geborgen wurde, hat dieser die Schäden festgestellt. Die Schadenshöhe dürfte im unteren dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei Morbach bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zu den Tätern und der Tat unter Telefon 06533/9374-0 oder E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de