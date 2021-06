Blaulicht : Mosel: Zwei Unfälle mit verletzten Radfahrern

Foto: Fritz-Peter Linden

Bernkastel-Kues Bei zwei Fahrrad-Unfällen sind am Sonntag in Wintrich und in der Nähe von Graach zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues mitteilt, ereigneten sich am Sonntag an der Mosel zwei Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern.

Zunächst stürzte eine 53-Jährige am späten Nachmittag auf einem Radweg in Wintrich, sie zog sich einen Bruch am Handgelenk und Schürfwunden zu.

Am Abend verlor ein Mountainbiker in einem Waldgebiet oberhalb der Graacher Schäferei auf feuchtem Boden die Kontrolle über sein Rad, stürzte ebenfalls und erlitt eine Risswunde am Arm und eine Beinverletzung.

Beide Radfahrer mussten medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.