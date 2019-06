Polizei : Fahrraddiebstahl am Busbahnhof

Fahrraddiebstahl am Busbahnhof

Wittlich Das Kettenschloss eines Fahrrades hat ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstag, 13. Juni, 15 Uhr, bis Freitag, 14. Juni, 8 Uhr, aufgebrochen und gestohlen.

Das Rad sei zuvor an einem Fahrradständer auf dem ZOB in Wittlich verschlossen abgestellt worden, berichtet die Polizei. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein silberfarbenes Mountainbike mit der Aufschrift „Y TEC Y ALU FULLY 11.04“

Die Polizei fragt: Wer kann nähere Angaben zu dem Vorfall beziehungsweise dem/den unbekannten Täter/n machen? Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/926-0 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de