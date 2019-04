später lesen Kriminalität Fahrraddiebstahl vor den Augen des Besitzers Teilen

Twittern

Teilen



Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 20.25 Uhr im Bereich des Parkplatzes „Am Rondell“ in der Brunnenstraße in Gerolstein ein Fahrrad gestohlen. Der Geschädigte, ein 30-jähriger Mann aus der VG Gerolstein, der sich in der Nähe aufhielt und immer wieder einen Blick auf sein unverschlossenes Fahrrad warf, lief dem Täter noch hinterher, ohne diesen erreichen zu können.