Fahrradfahrer hat sich bei Sturz schwer verletzt

(red) Ein Notruf ist am Freitagabend gegen 21.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr in Trier eingegangen: In der Altschmiedestraße in Bollendorf soll sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt haben.