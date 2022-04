Unfall : Fahrradfahrer in Jünkerath bei Sturz verletzt

Jünkerath In Jünkerath ist ein Fahrradfahrer am Karfreitag gestürzt. Er zog sich Verletzungen am Kopf zu.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Karfreitag gegen 13.15 Uhr auf der Kölner Straße in Jünkerath zu dem Unfall. Nach bisherigen Zeugenaussagen war der Fahrradfahrer auf der Kölner Straße in Jünkerath aus Richtung Stadtkyll kommend in Fahrtrichtung Birgel unterwegs, als eine Katze vor ihm auf die Fahrbahn lief. Infolge einer Ausweichbewegung stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Der verletzte Radfahrer wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Durch einen Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an die Polizei Prüm, 06551-9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de.