später lesen Polizei Fahrradfahrerin wird von Auto erfasst Teilen

Twittern

Teilen



(red) Eine 53 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall, der sich Donnerstag gegen 16.30 Uhr in Darscheid ereignet hat, verletzt worden. Die Frau fuhr durch den Kreisverkehr in Darscheid vom Mitfahrerparkplatz kommend in Richtung Karl-Kaufmann-Straße.