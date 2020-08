Blaulicht : Mit dem E-Bike gestürzt: Fahrradfahrer leicht verletzt

Ürzig Ein 74-jähriger Fahrradfahrer ist am späten Samstagnachmittag auf dem Fahrradweg am Moselufer mit seinem E-Bike gestürzt. Beim Überqueren einer kleinen Holzbrücke kam er laut Polizei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall., dabei erlitt der Mann Schürfwunden an der Stirn und einen anschwellenden Bluterguss am rechten Auge.