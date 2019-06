Polizei : Fahrräder aus Garage gestohlen

Serrig In Serrig sind laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Garage in der Saarsteinstraße zwei hochwertige Elektromountainbikes, ein hochwertiges Mountainbike sowie ein Elektro-Scooter (Tretroller) von Unbekannten gestohlen worden.

