Schwer verletzt : Fahrschülerin prallt mit Motorrad in Schaufensterscheibe in Traben-Trarbach

Fahrschülerin prallt mit Motorrad in Schaufensterscheibe in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Eine 39-jährige Fahrschülerin ist gestern Abend mit einem Motorrad in Traben-Trarbach in eine Fensterscheibe gefahren.

Die Fahrschülerin verlor laut Polizei am frühen Donnerstag Abend, 3. September, aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, also sie von der Bahnstraße in Traben-Trarbach in die Poststraße abbiegen wollte. Sie prallte dabei mitsamt dem Motorrad in eine Schaufensterscheibe, die sich rechts der Fahrbahn befand.