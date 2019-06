Unfallflucht : Fahrzeug beschädigt Hauswand

Symbolfoto. Foto: TV/Klaus Kimmling

Nohn Ein unbekannter Autofahrer hat in der Bergstraße in Nohn beim Abbiegen die Hauswand eines an der Straßenecke befindlichen Einfamilienhauses beschädigt. Laut Polizei entfernte er sich anschließend von der Unfallstelle.

