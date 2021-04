Polizei : Zeugen gesucht: Auto zerkratzt

Hillesheim (red) Ein unbekannter Täter hat laut Polizei in dem Zeitraum vom 22. April, 19 Uhr, bis 24. April, 11.30 Uhr, einen weißen Opel Insignia Grand Sport zerkratzt. Als mögliche Tatorte kommen ein Supermarkt in Hillesheim (Kölner Straße), die Grillhütte am Golfplatz Hillesheim-Berndorf oder die Straße Am Stockberg in Hillesheim in Frage.

