Blaulicht : Fahrzeug kommt bei Mannebach von der Straße ab

Mannebach Ein Autofahrer ist am Sonntag bei Mannebach mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen – er hatte Glück, dass er nicht verletzt wurde.

Kurz nach 13 Uhr am Sonntag, 1. November, befuhr ein PKW die L 135 von Mannebach kommend in Richtung Saarburg. In einer langgezogenen Linkskurve, kurz hinter der Einfahrt zur alten Mülldeponie, kam der Fahrer vermutlich wegen der Witterung und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab, beschädigte einen Leitpfosten und ein Straßenschild.