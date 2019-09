Polizei : Fahrzeuge stoßen auf der B 421 zusammen

Walsdorf Am Kreisverkehr auf der B 421 in Walsdorf sind am Sonntag, 15. September, gegen 17.45 Uhr ein 16-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Gerolstein und eine 22-jährige Saarländerin mit ihren Fahrzeugen kollidiert.

