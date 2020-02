Hochwasser : Fallende Pegelstände am Mittwoch, aber noch keine Entwarnung für die Region (Update)

Trier/Bernkastel-Kues/Saarburg Nach dem Höchstwert von neun Metern am Dienstagabend in Trier sinken die Pegelstände von Mosel, Saar und Sauer heute nach und nach. Entwarnung gibt es allerdings noch nicht, und die Schifffahrt bleibt weiterhin eingestellt.

Erstmals seit fünf Tagen neigt sich die Verlaufskurve des Moselpegels in Trier wieder nach unten. Am Mittwochmorgen um 6.45 Uhr wurden zwar noch 8,80 Meter gemessen, sodass die Sicherheitsvorkehrungen allerorts weiter in Kraft bleiben. Im weiteren Tagesverlauf soll der Stand aber weiter sinken, allerdings voraussichtlich erst am Donnerstag unter die Acht-Meter-Marke. Für die Schifffahrt auf der Mosel muss der Wert niedriger als 6,90 Meter sein.