Zeugen gesucht Falsche Polizeibeamte schlagen in Gerolstein zu

Falsche Polizeibeamte haben am Donnerstag in Gerolstein zugeschlagen und Wertgegenstände eines Mannes mitgehen lassen. Die Betrüger hatten dem Mann vorgespielt, sein Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht, meldet die Polizei. Um die Verhaftung des Sohnes zu vermeiden, müsse daher eine hohe Kaution hinterlegt werden. Der Mann war so geschockt von dem Anruf, dass er auf den Betrug einging. Am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr übergab der Mann auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Raderstraße Wertgegenstände in einem braunen Umschlag an die Betrüger.