Fahndung : Falsche Polizeibeamte in Newel unterwegs – Mann in Hose mit Palmenmuster gesucht

Falsche Polizeibeamte in Newel unterwegs – Mann in Hose mit Palmenmuster gesucht

Newel Die Kriminalpolizei sucht derzeit einen Mann, der sich am Freitag, 30. August, mit mehreren anderen Männern in Newel aufgehalten hat. Er hatte dunkle, zurückgekämmte Haare und trug eine kurze, auffällig bunte Hose mit Palmenmuster. Er könnte im Zusammenhang mit dem Auftreten falscher Polizeibeamter stehen.

Aufgrund von Ermittlungen geht die Trierer Kriminalpolizei davon aus, dass sich in den vergangenen Tagen verdächtige Männer in der Region aufgehalten haben.

Konkret sollen sich am vergangenen Freitag, 30. August, mehrere verdächtige Männer in Newel aufgehalten haben. Einer der Männer war etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint und dunkle, zurückgekämmte Haare. Der Mann trug eine kurze, auffällig bunte Hose mit Palmenmuster und ein T-Shirt.

Der Mann ist gegen 13.30 Uhr in der Neweler Ortsmitte gesehen worden. Nach den Ermittlungen der Polizei könnte der Mann im Zusammenhang mit dem Auftreten falscher Polizeibeamter stehen.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Mann oder andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge um den vergangenen Freitag herum in Newel oder in der Nähe gesehen? Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon: 0651/97792245 oder 0651/97792290.