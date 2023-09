Polizei sucht Zeugen Falsche Polizeibeamte in Thalfang unterwegs

Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr in Thalfang zu dem Vorfall. Zwei Männer, die Kleidung trugen, die der früheren Polizeiuniform (Hemd beige, helle Hose) glich, hielten sich im Bereich der Bahnhofstraße auf und hatten als „Streifenwagen“ einen hellen VW Passat Kombi älteren Baujahrs dabei. Das Fahrzeug war mit einer „Blaulichtanlage“ ausgestattet. Zudem waren „Polizei“-Schriftzüge angebracht. Sie sprachen eine Person an, die angeblich eine Ordnungswidrigkeit begangen haben sollte. Später entfernten sich die angeblichen Polizeibeamten. Die Polizei Morbach (06533/93740 oder pimorbach@polizei.rlp.de) erhofft sich Hinweise von Zeugen.