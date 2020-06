Kriminelle Anrufe : Falsche Polizeibeamte: Unbekannte betrügen Seniorin um fünfstelligen Geldbetrag

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Trier Unbekannte haben am Dienstag laut Polizei eine 87-Jährige aus der Region um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen. Die Betrüger riefen an diesem Tag zahlreiche, vornehmlich ältere Menschen, in Trier und Umgebung an.

Die 87-Jährige glaubte den unbekannten Anrufern, in weiteren 13 Fällen, die der Kriminalpolizei Trier bislang bekannt sind, erkannten die Angerufenen die Absicht der Täter und meldeten den Anruf bei der Polizei.

Die Täter täuschen ihren Opfern laut Polizei meist einen bevorstehenden Einbruch vor und drängen sie zur Herausgabe sämtlichen Bargeldes, unter dem Vorwand es vor den Dieben zu schützen. Auch auf das Ersparte auf dem Konto haben es die Betrüger abgesehen: Sie fordern ihre Opfer auf, ihre Bankkonten zu räumen. Das Geld soll dann von einem Mittelsmann oder einem angeblichen Kollegen des falschen Polizisten abgeholt werden.