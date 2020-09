Kriminalität : Falsche Polizisten erbeuten fünfstelligen Geldbetrag von Morbacher Seniorin

Foto: dpa/Friso Gentsch

Morbach Von einem angeblichen Kriminalbeamten der Direktion Trier wurde am vergangenen Sonntag eine 82-jährige Frau in Morbach kontaktiert. Das teilte die Kripo Idar-Oberstein am Freitag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der falsche Polizeibeamte verwickelte die Dame in ein längeres Gespräch und gab vor, dass ihr Name auf einem Zettel aufgetaucht sei, den man bei der Festnahme einer Einbrecherbande sicherstellen konnte. Daher sei es wahrscheinlich, dass auch sie Opfer einer Straftat werden könne. Unter dem Vorwand der Eigentumssicherung stellte der falsche Kriminalbeamte zunächst Fragen zu Bargeld und sonstigen Besitztümern. Da die Dame keine Wertgegenstände oder Bargeld in der Wohnung aufbewahrt, wurde durch geschickte Gesprächsführung die Herausgabe der EC-Karten-PIN erreicht. Um ihr Eigentum vor den entlaufenen Einbrechern zu schützen, müsse sie ihre EC-Karte nun in einem Briefumschlag vor der Tür deponieren. Die überzeugenden Angaben des falschen Kriminalbeamten veranlassen die Dame letztlich dazu, diesem Glauben zu schenken und ihre EC-Karte gemäß der Vorgabe zu hinterlegen. Die Karte wurde durch unbekannte Täter entwendet und es kam trotz einer zeitnahen Kartensperrung zu Geldverfügungen im fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Für die Ermittlungen wäre von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, die sich insbesondere am Sonntag, aber auch Tage zuvor in dem Wohngebiet „Auf der Huhf“ in Morbach aufgehalten haben. Hinweise an die Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter Telefon 06781/ 5610.

Diese Anrufe sollen Ängste und Unsicherheit schüren, um die Angerufenen gegebenenfalls zur Übergabe von Bargeld und Schmuck an die falschen Polizeibeamte zu bewegen. Wurden von den Angerufenen Auskünfte über die Vermögensverhältnisse gemacht, so erfolgten in den nächsten Tagen weitere Anrufe der Täter, um die potenziellen Opfer weiter zu verunsichern und gefügig für eine Aushändigung von Bargeld oder Wertgegenständen zu machen.