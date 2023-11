Achtung Betrugsmasche Falsche Wasserwerker – Betrüger rund um Daun unterwegs

Die Betrüger geben sich laut Polizei als Wasserwerker aus und wollen die Wasserleitungen kontrollieren, um sich so Zugang zum Haus zu verschaffen. Am Dienstag standen die Betrüger mit dieser Masche bei einer 76-Jährigen in Schönbach vor der Tür. Die Frau erkannte aber die betrügerischen Absichten der Männer und schickte sie weg.