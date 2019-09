Polizei ging zunächst von einer Straftat aus, Tiere verletzten sich wohl gegenseitig : Falscher Alarm: Doch kein Pferdequäler in der Eifel unterwegs

Dudeldorf Drei Pferde wurden vergangenen Freitag in Dudeldorf mit Wunden gefunden. Einem der Vierbeiner fehlte der Schweif. Die Polizei ging zunächst von Tierquälerei aus. Aber es war ganz anders, wie eine Volksfreund-Nachfrage beim Besitzer ergab.

Es ist derzeit also doch kein Pferderipper in der Eifel unterwegs. Zuletzt hatte im Jahr 2012 ein Unbekannter in Reuth (Vulkaneifel) einer Stute ins Ohr geschnitten. In Neuheilenbach wurde 2011 ein Pferd angeschossen und die Kugel dann aus dem Fleisch wieder herausgeschnitten. 2005 erschlug ein Mann ein Turnierpferd in Alsdorf mit einem Hammer und quälte ein zweites mit einer Holzstange.