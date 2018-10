später lesen Blaulicht Falscher Alarm: Feuerwehr Trier rückt wegen vermeintlicher Ölschlieren aus FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Ölschlieren auf der Mosel können gefährlich für Tiere und Pflanzen sein – deshalb war am Montagvormitag Vorsicht geboten. Doch als die Feuerwehr am Ufer in Pfalzel eintraf, konnte sie Entwarnung geben.

