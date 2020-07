Kriminalität : Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet Gutscheincodes

Trier Ein Anruf kann teuer werden, zumindest dann, wenn sich am anderen Ende der Leitung Betrüger melden. Einem davon gelang es, einem Mann aus der Region Trier zur Herausgabe von Gutscheincodes zu überreden.

Waltraud Brenk von der Kriminalinspektion Trier sagt: „Es ist gar nicht so einfach, deren Tricks zu durchschauen.“ Einem Anrufer, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab, gelang es, einen Mann aus der Region Trier zur Herausgabe von Gutscheincodes im Wert von 400 Euro zu überreden.

Team-Viewer ist eine Fernwartungssoftware, die einen so genannten Remote-Zugriff gestattet, das bedeutet den Fernzugriff auf einen anderen Computer. Um angebliche Fehlermeldungen zu beseitigen, forderte der Unbekannte die Kreditkartendaten des Mannes.

Als er dieses ablehnte, schlug ihm der vermeintliche Mitarbeiter vor, eine neue Microsoftlizenz zu erwerben, die er mit Gutscheincodes bezahlen könnte. Dafür erwarb der Mann vier Google-Pay-Karten in einem Einkaufsmarkt zu je 100 Euro. Durch die Herausgabe der Gutscheincodes, die das Opfer in einen Texteditor auf seinem Rechner eingab, gelang der Betrüger an das Guthaben.