Falscher Polizist „kontrolliert“ Rollerfahrerin

(red) Ein Betrüger hat am Montagmorgen versucht, eine Rollerfahrerin in der Zilsdorfer Straße in Betteldorf übers Ohr zu hauen. Er hatte jedoch nicht mit der Geistesgegenwart der Frau gerechnet. Sie ging ihm nämlich nicht auf den Leim, sondern meldete den Vorfall der Polizei.