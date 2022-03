Blaulicht : Falscher Polizist stoppt Autofahrerin auf der B51 am Helenenberg

Ein angeblicher Kriminalbeamter hat auf der B51 zwischen Trier und Bitburg, Abfahrt „Helenenberg“, eine Autofahrerin zwecks vermeintlicher Kontrolle angehalten. Doch diese ließ sich nicht einschüchtern. Was bislang zum Vorfall bekannt ist.

Am 10.03.2022 kam es im Zeitraum von 12:35 Uhr bis 12:50 Uhr auf der B51 Abfahrt "Helenenberg" zu einer Verkehrskontrolle durch einen angeblichen Kriminalbeamten. Dieser befuhr die B51 aus Trier kommend in Fahrtrichtung Bitburg, als er einige Meter hinter der TOTAL Tankstelle im Bereich der "Windmühle" ein Blaulicht in der Hand hielt und somit einer Fahrzeugführerin signalisierte, sie solle ihm folgen.

Daraufhin wurde die Verkehrskontrolle an der Bushaltestelle am Helenenberg durchgeführt. Der vermeintliche Beamte der Kriminalpolizei trat an das Fahrzeug heran und sprach die Fahrzeugführerin sofort in aggressiver Weise darauf an, dass die Hauptuntersuchung an ihrem Fahrzeug fällig sei.