Blaulicht : Falscher Polizist versucht in der Eifel Strafgeld zu kassieren

Prüm Eine Frau ist in Prüm von einem falschen Polizisten angesprochen worden, sie solle eine Strafe zahlen, weil sie keinen Mundschutz trage. Die wirklichen Beamten warnen nun.

Vorsicht in Prüm: Am Samstag, 2. Mai, gegen 12.45 Uhr, wurde eine Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Gerberweg in Prüm beim Einladen ihrer Einkäufe ins Auto von einem angeblichen Polizeibeamten angesprochen. Das teilt die „richtige“ Polizei am Samstag mit.