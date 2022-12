Zeugen alarmieren Polizei : Falschfahrer auf der A1 bei Mehring - Warum der Mann auch nicht in die richtige Richtung hätte fahren dürfen

Falschfahrer auf der A1 bei Mehring - Warum der Mann auch nicht in die richtige Richtung hätte fahren dürfen

Mehring Auf der A1 bei Mehring ist laut Polizei in der Nacht ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Als die Polizei den 77-Jährigen anhielt, gab es eine Überraschung.

Mehrere Autofahrer haben in der Nacht vom 14.12.22 auf den 15.12.22 gegen 2.20 Uhr einen Falschfahrer auf der A1 in der Baustelle Höhe Mehring gemeldet. Dieser war in Richtung Trier unterwegs. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall, da der 77-jährige Fahrer schnell durch die Streife der Polizeiautobahnstation angehalten werden konnte. Hierbei wurde festgestellt, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis vor einem halben Jahr entzogen wurde.