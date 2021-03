Blaulicht : Falschfahrer auf der A 1 am Autobahndreieck Moseltal

Falschfahrer auf der A 1 am Autobahndreieck Moseltal

Schweich Ein Autofahrer meldet der Polizei am Mittwoch gegen 23.50 Uhr, das ihm ein Falschfahrer auf der A1 entgegengekommen sei. Zu einem Unfall kam es nicht.

Schreck am späten Abend: Am Mittwoch gegen 23.50 Uhr meldet ein Autofahrer der Autonbahnpolizei Schweich, ihm sei auf der A 1 ein Falschfahrer entgegen gekommen. Der Autofahrer war auf der A 1 in Richtung Saarbrücken unterwegs und hatte gerade das Autodreieck Moseltal passiert, als er das Auto bemerkte.