Polizei : Falschfahrer auf der A 1 bei Wittlich unterwegs

Wittlich Silberner Mercedes fährt in falscher Richtung auf der Überholspur – Polizei sperrt Autobahn

Todesangst müssen Autofahrer auf der Autobahn A 1 nahe Wittlich am Rosenmontag erlebt haben. Zur Mittagszeit meldeten nach Polizeiangaben drei Anrufer einen Geisterfahrer, der zwischen der Autobahnanschlussstelle Wittlich und dem Autobahnkreuz Wittlich unterwegs gewesen sein soll. Er soll in verkehrter Richtung und damit in Fahrtrichtung Trier auf der Überholspur gefahren sein und so an mehreren Autos vorbeigefahren sein, die auf der A 1 in Fahrtrichtung Wittlich unterwegs waren. Wie die Polizei erklärt, soll der Fahrer relativ schnell verstanden haben, dass er falsch gefahren sei, seinen Wagen auf der Autobahn gewendet haben und daraufhinin korrekterweise Richtung Wittlich gefahren sein. Nach Polizeiangaben verursachte der Falschfahrer zum Glück keinen Unfall. Die Sache ging damit glimpflich aus. Nichtsdestotrotz sperrte die Polizei die Autobahn zwischen Salmtal und Wittlich in Fahrtrichtung Wittlich für rund 20 Minuten, bis der Sachverhalt geklärt war. Da jedoch kein Kennzeichen des Falschfahrers bekannt geworden sei, erklärt die Polizei, habe man diesen nicht ermitteln können,