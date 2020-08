Polizei sucht Zeugen : Falschfahrer auf der B50neu - Mehrere Autofahrer entgehen nur knapp Zusammenstoß auf dem Hochmoselübergang

Wittlich Mehrmals hätte es am Samstagvormittag fast auf dem Hochmoselübergang gekracht. Gleich drei Zeugen sind laut Polizei nur knapp einem Zusammenstoß mit einem Falschfahrer auf der B50neu entgangen.

Der Fahrer ist laut Polizei in Platten zunächst richtig auf die B50neu in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Wittlich aufgefahren. Dann soll er auf dem Beschleunigungsstreifen gewendet haben, um in entgegengesetzter Fahrtrichtung - in Richtung Hochmoselübergang - weiter zu fahren. Bei dem Wendemanöver ist es bereits zu einem Beinahezusammenstoß mit einem Wohnmobil gekommen, dass die B50neu aus Richtung Hunsrück befuhr.